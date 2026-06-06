Ενισχύεται στη διαγώνιο με Ντούσαν Πέτκοβιτς ο ΠΑΟΚ!

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος θα αποτελέσει το... βαρύ πυροβολικό του Δικεφάλου για τη νέα σεζόν.

Ο Ντούσαν Πέτκοβιτς θα είναι ο νέος διαγώνιος του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Δικέφαλο να φτάνει σε συμφωνία με έναν πολύ έμπειρο και με μεγάλες παραστάσεις αθλητή.

Ο 34χρονος διαγώνιος από το 2014 έχει φύγει από την πατρίδα του αγωνιζόμενος σε Γαλλία (Κάννες), Ιταλία( Σόρα, Πάντοβα και την τελευταία διετία στην Γκροτατζολίνα), Πολωνία (Σκρα, Πρότζεκτ Βαρσάβα), Ρωσία(Κεμέροβο), ενώ έχει περάσει και από Κατάρ, Λίβανο (τη σεζόν 2018-2019 έπαιξε στα πλέι οφ με την Σπίντμπολ Τσέκα του Γιάννη Καλμαζίδη και κατέκτησε τον τίτλο).

Ο Πέτκοβιτς παρόλο που έχει στα χέρια του προτάσεις με πολλά περισσότερα χρήματα από ομάδες του αραβικού κόλπου, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε ο ΠΑΟΚ έδειξε την προτίμηση του στον Δικέφαλο και ενημέρωσε τον ατζέντη του για την επιλογή του, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.