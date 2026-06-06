Basketball Champions League: Η Στρασμπούρ επιστρέφει στη διοργάνωση της FIBA

Η γαλλική Στρασμπούρ αποφάσισε να επιστρέψει στο BCL, παρά τις... σειρήνες του Eurocup.

Η Στρασμπούρ άφησε στο παρελθόν μια μεταβατική περίοδο που πέρασε, η οποία συνδυάστηκε με ζητήματα οικονομικής φύσης και εσωτερική αστάθεια και στρέφεται στο ευρωπαϊκό της μέλλον.

Όπως γράφεται στον ευρωπαϊκό Τύπο, η γαλλική ομάδα «ζύγισε» τα δεδομένα μεταξύ του BCL και του Eurocup και αποφάσισε να παίξει τη νέα σεζόν στη διοργάνωση της FIBA.

Ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν -κυρίως- οικονομικός, καθώς η πρώτη φάση του μπασκετικού Champions League (όμιλος με έξι παιχνίδια) περιλαμβάνει λιγότερες εμφανίσεις από την Α' Φάση του Eurocup (μίνιμουμ 14 ματς).