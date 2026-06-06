Μπενφίκα: Προτάσεις από 50 εκατ. ευρώ και πάνω θα συζητήσει για Παυλίδη

Ακριβά κοστολογεί η Μπενφίκα τον Βαγγέλη Παυλίδη και δεν «καίγεται» να τον πουλήσει, καθώς υπάρχει θέση γι’ αυτόν στα πλάνα της νέας σεζόν.

Δύο από τους πιο δημοφιλείς παίκτες της Μπενφίκα αυτή τη μεταγραφική περίοδο είναι οι Τόμας Αραούχο και Βαγγέλης Παυλίδης, που ωστόσο βρίσκονται στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η διοίκηση των «αετών» έχει αποφασίσει να επιτρέψει τη μεταγραφή παικτών που δεν θεωρούνται βασικοί για τη νέα περίοδο, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη για πωλήσεις υψηλής αξίας.

Για τον Έλληνα φορ υπάρχει ενδιαφέρον από την Μπεσίκτας και τα δημοσιεύματα στην Τουρκία είναι συνεχή, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να είναι πρόθυμη να δώσει 20 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Σύμφωνα με την «O Jogo», ωστόσο η Μπενφίκα κοστολογεί τον Παυλίδη τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ και θα συζητήσει προτάσεις μόνο αυτού του ύψους. Εξάλλου, η ρήτρα του 27χρονου διεθνούς επιθετικού είναι στα 80 εκατ. ευρώ.