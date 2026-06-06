Σκόλα: «Θεωρώ ότι θα έρθει το NBA Europe και θα αντικαταστήσει την EuroLeague»

Ο Λουίς Σκόλα, που έχει πόστο στη Βαρέζε, μίλησε για τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη και το «άνοιγμα» του ΝΒΑ στα μέρη μας.

Αναλυτικά όσα είπε ο θρύλος του αργεντίνικου μπάσκετ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "En Modo Avion Podcast":

«Είναι πολύ απλό. Γιατί οι σύλλογοι χάνουν χρήματα; Χάνουν χρήματα επειδή υπάρχει κάποιος που ξοδεύει περισσότερα απ’ όσα εισπράττει.

Όταν μπαίνει στη μέση ο ανταγωνισμός, ο κόσμος χάνει το μυαλό του. Οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν έναν σύλλογο, που πιθανότατα πέτυχαν χάρη σε εξαιρετικές επιχειρηματικές αποφάσεις, παίρνουν αποφάσεις που δεν θα έπαιρναν ποτέ στις εταιρείες τους, επειδή θέλουν να κερδίσουν.

Εκεί το NBA λειτούργησε πολύ έξυπνα. Είπε: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αυτοελεγχθούν, δεν είναι ικανοί να βάλουν όρια στον εαυτό τους, άρα θα πρέπει να το κάνουμε εμείς για αυτούς”.

Οι ομάδες στην Ευρώπη ξοδεύουν το 80%, το 90% ή ακόμη και το 110% των εσόδων τους σε παίκτες. Όχι μόνο χάνεις χρήματα, αλλά δεν σου μένει τίποτα για να επενδύσεις στην ανάπτυξη του ίδιου του προϊόντος.

Αυτό που θα πω είναι υποθετικό, δεν το γνωρίζω με βεβαιότητα, όμως θεωρώ ότι θα έρθει το NBA Europe και θα αντικαταστήσει τη EuroLeague. Θα ονομάζεται NBA Europe ή NBA EuroLeague.

Η δική μας λογική στη Βαρέζε είναι η εξής: οι ομάδες κινούνται προς μία κατεύθυνση, το NBA προς μία άλλη. Εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος όλοι θα στραφούν προς την πλευρά του NBA. Άρα ας πάμε εμείς κατευθείαν εκεί από τώρα. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε σαν ομάδα του NBA. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα έχουμε πλεονέκτημα, γιατί θα το κάνουμε ήδη εδώ και πέντε ή έξι χρόνια».