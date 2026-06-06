«Λέμε όχι στην απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»: Κείμενο 39 μελών της ΚΕ λίγο πριν την ομιλία Φάμελλου

Προσερχόμενα για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του κομματικού οργάνου βρήκαν στις καρέκλες τους κείμενο υπογεγραμμένο από 39 μέλη της ΚΕ που τάσσονται στο πλευρό του Παύλου Πολάκη, ο οποίος στηρίζει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κείμενο που καταθέτει η ομάδα Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή ζητά να πάρει το κόμμα θέση εκλογικής μάχης, κάνει λόγο για «βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος» και αξιώνει τη διαμόρφωση μιας μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας για έναν κοινό εκλογικό χώρο συνεργασίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Κείμενο/πρόταση για την αντιστροφή της πορείας απαξίωσης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά. Έχει πίσω του ιστορία, αγώνες, κοινωνικές αναφορές, πολιτική μνήμη, δημοκρατική κουλτούρα και μια συνολική πορεία που έχει αναγνωριστεί ιστορικά από τις λαϊκές τάξεις.

Δεν γεννήθηκε χθες, δεν καθορίζεται αποκλειστικά από πρόσωπα, δεν μεταβιβάζεται ως προσωπική ιδιοκτησία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινός σταθμός αναμονής. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνισταμένη της ιστορίας όλης της ελληνικής αριστεράς, με τα διαφορετικά της ρεύματα και τις διαφορετικές της παραδόσεις, αλλά με τον κοινό στόχο να αλλάξει την κοινωνία και τον κόσμο υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και της εργασίας. Αυτή η πολιτική και ηθική μας κληρονομιά δεν επιτρέπει τη διάλυση, την αδράνεια ή τη μετατροπή του κόμματος σε χώρο διαχείρισης προσωπικών στρατηγικών.

Δυστυχώς, οι μέχρι τώρα πολιτικές μας επιλογές, δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν πειστική απάντηση στην κρίση που περνάμε. Η αναμονή, η ακινησία, η διαρκής διαχείριση ισορροπιών και η απουσία καθαρής, δημόσιας πολιτικής πρωτοβουλίας, δεν αποτελούν αποτελεσματική στρατηγική. Σε μια στιγμή που απαιτείται ανασύνταξη, κοινωνική γείωση και πολιτική τόλμη, το κόμμα δεν μπορεί να παραμένει καθηλωμένο στον παθητικό ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων.

Επιλογή μας, δεν μπορεί να είναι ούτε η παθητική αναμονή, ούτε η περιχαράκωση. Πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας για έναν κοινό εκλογικό χώρο συνεργασίας, ανοιχτό σε όσες και όσους συμφωνούν. Όχι με όρους άθροισης μηχανισμών ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά με όρους ισοτιμίας, προγραμματικής σαφήνειας και κοινωνικής αναφοράς.

Πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης. Όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης.

Φυσικά, η εικόνα του κόμματος τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος, δεν είναι δυνατόν να μην έχει επιπτώσεις. Δημοσκοπικά, βρισκόμαστε σε ελεύθερη πτώση καθώς από το 8% περίπου με το οποίο μπήκαμε στο 2025, σε όλες τις τελευταίες έρευνες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να μένει καθαρά εκτός βουλής.

Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλούμε όλες και όλους να συνταχθούν μαζί μας για τον σχηματισμό μιας πλειοψηφίας που σήμερα θα αποφασίσει ότι:

1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

2. Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμεέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.

3. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι προχωράμε στη:

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος. Καλούμε κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που αρνείται να συμβιβαστεί με την απαξίωση του κόμματος μας, να συνυπογράψει αυτή την πρόταση ευθύνης. Λέμε ΝΑΙ και μαχόμαστε για μια προγραμματική συμφωνία που θα οδηγήσει σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ικανό να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Λέμε ΟΧΙ στην απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τα μέλη της Κ.Ε:

Μπουμπόναρη Φανή, Χατζησάββα Άννα, Αλεξιάδης Τρύφων, Χατζηστρατή Κατερίνα, Διαλυνάς Βαγγέλης, Τότας Γιώργος, Τσόγκας Γιώργος, Τσαλατσάνη Μαίρη, Περράκη Γωγώ, Βαγενάς Γιώργος, Χατζησάββας Μάρκος, Κούσας Χρήστος, Μέμτσα Ρίτσα, Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Χανιωτάκης Γιάννης, Κολοκούρη Ελένη, Κωστάρας Κώστας, Σκούρτη Ρούλα, Καλαϊτζάκης Μανώλης, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Πολάκης Παύλος, Σπανός Αλέκος, Μητσάκη Νάγια, Καράτζη Μαρία, Πολάκη Ντίνα, Μπαλάση Χαρά, Σιταρίδου Δέσποινα, Παναγιωτόπουλος Γιώργος, Μοίρας Γιάννης, Ζήση Έφη, Αλεξίου Ελένη, Τσαντίλη Άννα, Χορτάτου Νατάσσα, Βόλος Μανώλης, Λάβδας Γιώργος, Σεληθωμάς Σάββας, Ηλιάκης Νίκος, Σμπώκος Βασίλης

Πηγή: skai.gr