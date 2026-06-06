Τσουβέλας για τη σύντροφό του: «Δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε» - Τα νεύρα για τα κακεντρεχή σχόλια

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη, τη σχέση τους που μετρά 13 χρόνια και τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν μετά από κοινές φωτογραφίες τους.

Την προσωπική του ζωή κρατά συνήθως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων εξαιτίας μιας σπάνιας δημόσιας εμφάνισης με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη.

Ο γνωστός stand-up comedian που έχει κάνει χαμό και στον ΣΚΑΪ με το «Τότε και Τώρα» μαζί με την Έλενα Χαραλαμπούδη, μίλησε αρχικά στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση τους, η οποία μετρά ήδη 13 χρόνια, ενώ λίγες ώρες αργότερα απάντησε και στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στα social media μετά τη δημοσιοποίηση κοινών φωτογραφιών τους.

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας περιέγραψε με χιούμορ τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη, εξηγώντας πως, παρότι δεν έχουν παντρευτεί, η καθημερινότητά τους θυμίζει εδώ και χρόνια ένα παντρεμένο ζευγάρι.

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή που ταιριάζει σε όλα τα ζευγάρια, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο και το θέμα του γάμου.

«Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε», ανέφερε χαριτολογώντας.

Η σύντροφός του δεν σηκώνει κουβέντα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κωμικός αποκάλυψε ότι η σύντροφός του είναι πολλές φορές πιο αυστηρή από τον ίδιο όταν βλέπει αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο.

«Θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Το φέρει βαρέως. Είναι έξαλλη», είπε γελώντας, εξηγώντας πως προσπαθεί να της θυμίζει ότι τα σχόλια δεν αφορούν τον πραγματικό του εαυτό, αλλά την εικόνα που έχει σχηματίσει ο κόσμος μέσα από τη δημόσια παρουσία του.

«Διάβασα τον οχετό»

Λίγο αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε στα σχόλια που ακολούθησαν μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών με τη σύντροφό του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν επηρεάστηκε από όσα γράφτηκαν, καθώς έχει μάθει πλέον να διαχειρίζεται τα hate comments.

«Διάβασα τον οχετό, έχω συνηθίσει. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου», είπε.

Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η Ευαγγελία Καρύδη αντέδρασε πολύ πιο έντονα.

«Η σύντροφός μου τα πήρε λίγο στο κρανίο. Έλεγε "τι μ@@@κίες γράφουν εδώ από κάτω, γιατί τα λένε αυτά;"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του Αλέξανδρου Τσουβέλα, το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την προσωπική του ζωή από την έκθεση.

Ίσως γι' αυτό και η πρόσφατη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση τους προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο πάντως να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, όπως ακριβώς κάνει και στη σκηνή.

Πηγή: womenonly.skai.gr