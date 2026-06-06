«Στο κυνήγι του Γιαμπουσέλε και η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως βρίσκεται στο... κυνήγι του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος ψηλός ξεκαθάρισε πως το ΝΒΑ παραμένει προτεραιότητά του, όμως αν αποφασίσει να κοιτάξει την ευρωπαϊκή αγορά γνωρίζει πως θα βρει καλές προτάσεις.

Άλλωστε, η Βιλερμπάν θέλει να τον κάνει βασικό μέρος του γηγενή κορμού της, ενώ και η Ντουμπάι ετοιμάζεται να του στρώσει ένα... χαλί εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ γράφουν πως και η Χάποελ «γλυκοκοιτάζει» την περίπτωσή του. Η ομάδα από το Τελ Αβίβ θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή των ψηλών και η περίπτωση του Γιαμπουσέλε δεν της περνάει απαρατήρητη.