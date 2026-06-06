O Oυεμπανιάμα απέρριψε την διαφήμιση χορηγού για εταιρείες αναψυκτικών

Όπως δήλωσε ο ατζέντης του Βίκτορ Ουεμπανιάμα Τζέρεμι Μετζάνα, ο Γάλλος σταρ απέρριψε την διαφήμιση χορηγού σε εταιρείες αναψυκτικών για πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα γίνεται γρήγορα ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στο NBA, αλλά το γαλλικό φαινόμενο των Σαν Αντόνιο Σπερς είναι ήδη επιλεκτικό σχετικά με τις μάρκες με τις οποίες θέλει να συνδεθεί.

Σύμφωνα με τον ατζέντη του, Τζέρεμι Μετζάνα, ο Γουεμπανιάμα έχει απορρίψει εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες αναψυκτικών που ήλπιζαν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία υποστήριξης μαζί του.

«Δεν πρόκειται να αναμίξουμε την εικόνα του με αναψυκτικά όπως η Coca-Cola», είπε ο Μετζάνα στον Jared Weiss του The Athletic. «Όλοι τον θέλουν, αλλά ο Ουεμπανιάμα δεν θα πουλήσει ποτέ αναψυκτικό. Επειδή δεν θέλει να σκοτώσει τα παιδιά».