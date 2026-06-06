«Σε συζητήσεις με τον Ριβέρο η Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει την επιστροφή του Χασιέλ Ριβέρο στο ρόστερ της και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 32χρονο ψηλό.

Ο Ριβέρο, που αγωνίστηκε στην «ομάδα του λαού» τη διετία 2023-2025, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Όμως, η φημολογία, που θέλει τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και τον σέντερ από την Κούβα να ακολουθούν χωριστούς δρόμους, έχει γίνει πιο έντονη τις τελευταίες μέρες.

Έτσι, σύμφωνα με την "Israel Hayom", η Μακάμπι παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχει ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του παίκτη για να του εκφράσει τα «θέλω» της.

Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως και ο ίδιος ο Ριβέρο βλέπει με... θετικό μάτι την επιστροφή του στο Τελ Αβίβ.