Ο Ολυμπιακός ήταν αγνώριστος το βράδυ της Παρασκευής στο Τelekom Center, έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό και πρέπει να αλλάξει άμεσα νοοτροπία πριν να είναι αργά. Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Βαρομετρικό χαμηλό έπιασε ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο Telekom Center μόνο για ένα ημίχρονο περίπου και ήπιαν θάλασσα… Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της αυτή την σεζόν, μένοντας πολύ μακριά από το γνωστά της στάνταρ και τώρα τρέχει…

Ας πάρουμε τα δεδομένα από την αρχή. Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε ενόψει του Game 2 να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Τάισον Ουόρντ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Όσον αφορά το πρώτον το «κόψιμο» του μπορεί να αποτελεί έκπληξη, ωστόσο επρόκειτο για μια λογική κίνηση αν δει κανείς το πρώτο παιχνίδι.

Ο Ουόρντ στο Game 1 δεν κατάφερε να μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, δεν έδινε ηρεμία στο παιχνίδι των Πειραιωτών και τα «άκουσε» ουκ ολίγες φορές από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έτσι ο Έλληνας τεχνικός πήρε την απόφαση να τον αφήσει εκτός από το Game 2, προσθέτοντας ακόμα ένα γκαρντ στην περιφέρεια (σ.σ Νιλικίνα). Ωστόσο εκ του αποτελέσματος ίσως αποδεικνύεται και λάθος.

Όλη η περιφερειακή γραμμή των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε σε κακή μέρα. Ο Ουόκαπ ήταν εξωφρενικά άστοχος, με τον Τεξανό να παίρνει σουτ εκτός του ρεπερτορίου του. Ο Νιλικίνα έκανε δύο γρήγορα φάουλ και έπαιξε μόλις για 6’ μένοντας στο μηδέν, ενώ ο τρίτος της παρέας, Τζόσεφ, ενώ μπήκε καλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στην πορεία του ματς.

Ο Ολυμπιακός δε πήρε τίποτα από τους γκαρντ πέραν του Φουρνιέ που ούτε ο Γάλλος βρέθηκε σε καλή βραδιά και ήδη οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» σκέφτονται τους… ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας σκυλίσια άμυνα, έβγαλε τους «ερυθρόλευκους» από τα… νερά τους και κάνοντας τα βασικά στην επίθεση έφερε την σειρά σε ισορροπία (1-1). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σκόραραν μόλις 58 πόντους. Τους λιγότερους μέσα σε αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός σκόραρε μόλις οκτώ πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα καλάθι και έξι βολές… Σε αυτό το διάστημα δε μοίρασε καμία ασίστ (!) ενώ έκανε και τρία λάθη, παίρνοντας και βεβιασμένες προσπάθειες.

Πλέον με την σειρά στο 1-1 υπάρχει πρωτάθλημα για τα καλά. Η πλάστιγγα που πριν την έναρξη των τελικών έγερνε προς Ολυμπιακό φαίνεται πως έχει ισορροπήσει.

Ο κομβικός ρόλος του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού στο Game 1 και η κακή εικόνα του στο Game 2 οφείλεται εν μέρει και στην απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα στο δεξί πόδι και η επιστροφή του είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Ο Ντόρσεϊ είναι κομβικός στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων». Είχαμε ξαναγράψει πως ο 30χρονος γκαρντ είναι ο… Βασιλιάς στο σκάκι του Γιώργου Μπαρτζώκα και είναι αυτός που δίνει το κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι των Πειραιωτών. Το απρόβλεπτο. Η παρουσία του στο παρκέ δημιουργεί ακόμα έναν πονοκέφαλο στον αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει ένα παίκτη που μπορεί να δώσει πόντους από προσωπικές ενέργειες, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα και τους υπόλοιπους παίκτες.

Πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει άμεσα νοοτροπία. Προπονητές και παίκτες πρέπει να αφήσουν πίσω τους το κακό παιχνίδι του Game 2 και να επικεντρωθούν στο πως θα επιστρέψουν στα γνωστά τους στάνταρ. Σίγουρα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας έχει φέρει ένα κλίμα εφησυχασμού και εφορίας στην ομάδα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αλλάξουν mindset πριν είναι αργά…