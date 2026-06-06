Παναθηναϊκός: Νίκες κόντρα σε Κόμο - Τορίνο και 3η θέση για την Κ14 σε διεθνές τουρνουά (pic)

Η Κ14 του Παναθηναϊκού κατέλαβε την 3η θέση στο 29ο «Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte», πανηγυρίζοντας και σπουδαίες νίκες κόντρα σε Τορίνο και Κόμο.

Ο Παναθηναϊκός δίνει μεγάλο βάρος σε όλα τα τμήματα των Ακαδημιών, με την συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά να δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να τεστάρουν τις ικανότητές τους αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και παραστάσεις.

Η Κ14 του συλλόγου λοιπόν συμμετείχε στο 29ο «Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte», καταλαμβάνοντας την 3η θέση, έχοντας πανηγυρίσει -μεταξύ άλλων- σημαντικές νίκες απέναντι σε Κόμο και Τορίνο.

Τέτοιου είδους αγώνες μόνο καλό έχουν να κάνουν στους μικρούς αθλητές, οι οποίοι έδειξαν μάλιστα την ποιότητά τους κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους.

Η σχετική ανάρτηση του Παναθηναϊκού: