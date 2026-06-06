Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε μετασχηματιστές και ηλεκτρολογικό υλικό από Εύβοια και Αττική

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. συμμορία που διέπραττε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την 1 και 2 Ιουνίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας και του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, 6 μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18, 19, 29, 38 και 43 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ένας 38χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν την σύλληψη τους, τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν εισέλθει σε εγκαταστάσεις αιολικού πάρκου στην Εύβοια με σκοπό την αφαίρεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν γάντια, ενώ κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν μόλις αφαιρεθεί.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους, όπως τσιλιαδόροι και οδηγοί. Κατά την αστυνομία, στόχος τους ήταν η συστηματική διάπραξη κλοπών με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τον επιχειρησιακό συντονισμό και την καθοδήγηση των μελών της.

Οι δράστες, όπως επισημαίνεται απο την Αστυνομία, επέλεγαν κυρίως αιολικά πάρκα και υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ, από όπου αφαιρούσαν μετασχηματιστές και καλωδιώσεις, τα οποία μετέφεραν με φορτηγά. Τα κλοπιμαία οδηγούνταν στη συνέχεια σε χώρο επεξεργασίας και τεμαχισμού στον Ασπρόπυργο, όπου γινόταν η περαιτέρω επεξεργασία τους.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον χώρο επεξεργασίας κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος καλωδιώσεων, πέντε κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και 500 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Εύβοια και Αττική, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 110.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: newsbomb.gr