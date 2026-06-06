Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Γιορντάνοφ: «Το έκανα με τον δικό μου τρόπο» (vid)

Την απόφασή του να ολοκληρώσει την καριέρα του στο βόλεϊ γνωστοποίησε ο Μπόγιαν Γιορντάνοφ μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο πολύπειρος Βούλγαρος διαγώνιος έριξε τίτλους τέλους σε μια πορεία 25 ετών στα γήπεδα, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό βόλεϊ.

Ο Γιορντάνοφ πέρασε συνολικά 15 χρόνια στην Ελλάδα και αγωνίστηκε με τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Μίλωνα, της Κηφισιάς, του Φοίνικα Σύρου, του Πήγασου Πολίχνης και του Άρη. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν βοήθησε σημαντικά τον Άρη να επιστρέψει στη Novibet Volley League.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανακοίνωσή του, με μουσική υπόκρουση το «It's Time to Say Goodbye», ο Γιορντάνοφ αφήνει συμβολικά τα παπούτσια και τη φανέλα του στο τάραφλεξ του γηπέδου του Άρη, με τα φώτα να σβήνουν σταδιακά και να σηματοδοτούν το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.

Αναλυτικά η δημοσίευσή του:

«Το έκανα με τον δικό μου τρόπο…

Με όλη μου την καρδιά και την ψυχή μου, από αγάπη για το παιχνίδι!

Αλήθεια, πότε πέρασαν 30 χρόνια; Ήμουν μόλις 13 όταν ξεκίνησαν όλα…

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους μου στο γήπεδο! Εσείς με βοηθήσατε να γίνω ο αθλητής που είμαι σήμερα!

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα! Σας αγαπώ!

Ευχαριστώ και όλους εκείνους που δεν πίστεψαν σε μένα! Παράξενο ή όχι, αλλά μαζί σας το κίνητρό μου μεγάλωνε κάθε μέρα!

Ευχαριστώ και όλους τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τις εμφανίσεις μου όλα αυτά τα χρόνια!

Σε όλους τους ΦΑΝΣ: Σας ευχαριστώ για κάθε αυτόγραφο που ζητήσατε από μένα! Ευχαριστώ για κάθε φωτογραφία που έχω μαζί σας! Ευχαριστώ που φωνάζατε το όνομά μου! Με κάνατε καλύτερο και με ωθούσατε σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα να δίνω όλο και περισσότερο από τον εαυτό μου, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω! Είστε το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα!

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο μου προπονητή, που με βρήκε τυχαία στο σχολείο και μου έδειξε τι είναι το βόλεϊ – τον κ. Μπόζινταρ Γκοράνοφ!

Όλα έγιναν όπως μου είπες, προπονητή, ακόμη και καλύτερα!

Και ακόμη πιο ειδικά θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, που πίστεψε στο όνειρό μου.

Περάσαμε πολλά δύσκολα…»