Ντι Μάρτζιο: «Στη λίστα του Ηρακλή ο Ζερμπίν»

Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει πως ο Ματσάρι θέλει να φέρει τον Αλέσιο Ζερμπίν στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, σε ανάρτηση του αναφέρει πως ο Ιταλός προπονητής θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Αλέσιο Ζερμπίν.

Ο 27χρονος Ιταλός είναι μέλος της Νάπολι και την προηγούμενη σεζόν έπαιξε με τα χρώματα της Κρεμονέζε, με μορφή δανεισμού. Ο Ζερμπίν σε συνολικά 33 αγώνες πέρσι σημείωσε 33 συμμετοχές μοιράζοντας τρεις ασίστ και ήταν μία από τις βασικές λύσης της ομάδας του, η οποία δεν μπόρεσε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και γνώρισε τον υποβιβασμό στη Serie B.