Παναθηναϊκός: «Δένει» την Πούλιου και... χτίζει πάνω της, πάει για 6 ξένες + 4 Ελληνίδες διεθνείς

Ο σχεδιασμός της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού «τρέχει» και το SDNA παρουσιάζει το πλάνο των ανθρώπων του συλλόγου. «Χτίζει» γύρω από την αρχηγό Πούλιου το «Τριφύλλι».

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα είναι πιο ισχυρός από ποτέ την επόμενη σεζόν και ένα από τα τμήματα στα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός είναι αυτό του ποδοσφαίρου γυναικών. Στόχος είναι η ομάδα να φτάσει πολύ πιο ψηλά από φέτος και ήδη οι μηχανές δουλεύουν στο… φουλ, με τον Δημήτρη Βρανόπουλο να δίνει ιδιαίτερη βάση και εκεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του SDNA λοιπόν, η ομάδα των επόμενων χρόνων θα «χτιστεί» γύρω από την Ρούλα Πούλιου, το συμβόλαιο της οποίας ανανεώνεται μέχρι το 2028. Πρόκειται για την πρώτη σκόρερ της ομάδας, η οποία φέρει το περιβραχιόνιου της αρχηγού και παράλληλα έχει μεγάλη επίδραση στα αποδυτήρια, αποτελώντας την ηγέτιδα του «Τριφυλλιού». Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ήδη επιτευχθεί και απομένει μέσα στις επόμενες ημέρες και η επισημοποίησή της.

Πέρα από τις υπόλοιπες ανανεώσεις που θα υπάρξουν, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για να αποκτήσει 6 ξένες αθλήτριες υψηλού επιπέδου, ενώ είναι κοντά στην απόκτηση 4 Ελληνίδων διεθνών, που θα δυναμώσουν πάρα πολύ το ρόστερ και θα αλλάξουν το στάτους της ομάδας.

Μέχρι το τέλος του μήνα οι «πράσινοι» θέλουν να έχουν τελειώσει όλες τις εκκρεμότητες του ελληνικού κορμού, ώστε το επόμενο διάστημα να ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα ζητήματα και να φτιάξουν μια ομάδα με ισχυρή γηγενή βάση αλλά και ποιοτικές ξένες, που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει εντός των συνόρων.

Το σίγουρο είναι πως οι ιθύνοντες της «Μάνας του Λόχου» θέλουν αφήσουν πίσω την φετινή σεζόν και να στοχεύσουν πολύ πιο ψηλά, κάτι που επιβεβαιώνει τις προθέσεις τους για την δημιουργία ενός Παναθηναϊκού που θα διεκδικεί και θα κατακτά τίτλους σε όλα τα αθλήματα.