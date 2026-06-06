Ηγουμενίτσα: Άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικο κορίτσι – Είχε συλληφθεί πριν δύο μέρες για τον ίδιο λόγο

Ακόμα ένα περιστατικό επίθεσης σε ανήλικο κορίτσι σημειώθηκε σήμερα (6/6/2026) στην Ηγουμενίτσα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή καθώς είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες από τον ίδιο άντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έγινε κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας, όταν ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί για μία προχθεσινή επίθεση σε ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε ξανά σε ανήλικο κορίτσι.

Το κορίτσι αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άνδρες της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο σημείο της νέας επίθεσης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.

Η νέα σύλληψη, μόλις δύο ημέρες μετά το προηγούμενο περιστατικό, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το πώς και γιατί ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε ξανά ελεύθερος, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών και την κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία στην περιοχή.

Πηγή: newsit.gr