Δεν τα κατάφερε ο Σακελλαρίδης στη Στουτγκάρδη

Εκτός κυρίως ταμπλό στο 250άρι της Στουτγκάρδης έμεινε ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.197) ηττήθηκε από τον Ιάπωνα Σο Σιμαμπουκούρο (Νο.103) με 7-5, 6-4 και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο τουρνουά.

Ήταν, πάντως, μόλις ο πρώτος του αγώνα στο γρασίδι, οπότε είναι λογικό να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του!

Το θέμα, βέβαια, είναι να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στα προκριματικά του Wimbledon (22-26/6), ώστε να καταφέρει να μπει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Θυμίζουμε ότι ο Σακελλαρίδης είχε νικήσει τον Σιμαμπουκούρο πριν λίγες μέρες στα προκριματικά του Roland Garros.

Ο Στέφανος θα σημειώσει τη Δευτέρα (8/6) career high και θα βρεθεί κοντά στο Top 150 του κόσμου. Προς το παρόν είναι στο Νο.154 του live ranking, αλλά περιμένει να δει πώς θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα κάποιοι παίκτες που τον ακολουθούν στη λίστα.