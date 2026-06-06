Πανιώνιος: Ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια με τον Ριστίτσεβιτς

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Σέρβου τερματοφύλακα Ντιμίτριε (Στράγιο) Ριστίτσεβιτς, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από μία σεζόν στο Μαυροβούνιο με την Πρίμορατς Κότορ.

Ο 34χρονος γκολκίπερ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό την τριετία 2022-2025.

Στην πλούσια καριέρα του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τα σκουφάκια της Παρτιζάν, της Μαρσέιγ, της Κατάνιας και της Νόβι Μπέογκραντ, ενώ έχει σημαντική παρουσία και με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, ενώ έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ριστίτσεβιτς αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Αυστραλός Νικ Πόρτερ και αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Πανιωνίου ενόψει της νέας σεζόν, κατά την οποία οι «κυανέρυθροι» θα αγωνιστούν τόσο στη Water Polo League όσο και στο Conference Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Μεγάλη μεταγραφή για την ομάδα των Ανδρών με την απόκτηση του Strajo Rističević.

Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον διεθνή Σέρβο τερματοφύλακα Strajo Dimitrije Rističević για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Strajo Rističević είναι ένας από τους πλέον έμπειρους Σέρβους τερματοφύλακες της γενιάς του, με μακρά παρουσία σε υψηλό επίπεδο τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Partizan, της οποίας υπήρξε και αρχηγός, καθώς και στις Marseille, Catania, Novi Beograd, Παναθηναϊκό και Primorac Kotor.

Με την Εθνική Σερβίας έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αποτελώντας σταθερά μέλος του υψηλού επιπέδου των Σέρβων διεθνών αθλητών.

Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητά του αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη νέα αγωνιστική περίοδο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τον έχουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου.

Strajo, σε καλωσορίζουμε στον Πανιώνιο και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με το κυανέρυθρο σκουφάκι.

Welcome to Panionios, Strajo! We wish to you health and many successes with the blue and red cap!»