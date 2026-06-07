AS: «Αβέβαιο του μέλλον του Σκαριόλο στην Ρεάλ»

Στον... αέρα βρίσκεται το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τον αποκλεισμό - κάζο της Ρεάλ από την Τενερίφη, με την AS να κάνει λόγο για αβεβαιότητα στην παραμονή του πολύπειρου τεχνικού στην «Βασίλισσα».

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έκλεισε την σεζόν η Ρεάλ. Οι Μαδριλένοι μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague, έστρεψαν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις για την κατάκτηση του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο η Τενερίφη ήρθε να προσγειώσει απότομα την «Βασίλισσα», υποχρεώνοντας τη σε αποκλεισμό - κάζο από τα προημιτελικά της ACB, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια.

Όπως γίνεται κατανοητό μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ άνοιξε μεγάλη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο πολύπειρος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα της Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο του.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», η θέση του Σκαριόλο θεωρείται πλέον εξαιρετικά αβέβαιη. Οι αμφισβητήσεις προς το πρόσωπό του είχαν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της σεζόν, καθώς η εικόνα της ομάδας δεν έπειθε και πλέον μετά την χθεσινή ήττα-αποκλεισμό η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του έγινε πιο έντονη.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα η πλευρά του Σκαριόλο θεωρεί πως η συμφωνία που υπέγραψε ήταν πλήρως εγγυημένη μέχρι το 2028, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση αποχώρηρης η «Βασίλισσα» θα χρειαστεί να πληρώσει μια παχυλή αποζημίωση.. Από τη Ρεάλ, ωστόσο, φέρεται να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση και πως ενδεχόμενη λύση της συνεργασίας δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον σύλλογο.