Η ώρα των... μικρών του ΠΑΟΚ - Οι παίκτες που θα κάνουν check in για Ολλανδία

Η μηχανή συνεχίζει την... παραγωγή της και το SDNA «σκιαγραφεί» το προφίλ των νεαρών παικτών του ΠΑΟΚ, που θα ακολουθήσουν την πρώτη ομάδα στην Ολλανδία.

Είναι μία «τακτική» χρόνων. Ο Δικέφαλος επενδύει στο μέλλον και η παραγωγή ταλέντων δεν σταματάει. Και τη φετινή σεζόν στην αποστολή της πρώτης ομάδας θα βρεθεί πολύ.... νέο αίμα στο Ζάλτμπομελ.

Οι «παλιοί» Χατσίδης-Μύθου, ο Μοναστηρλής και ο αστερίσκος Μπάλντε

Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου «συστήθηκαν» την περασμένη σεζόν για τα... καλά, πρωταγωνιστώντας από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στα 19 του ο Κοζανίτης εξτρέμ (γεννημένος το 2006) κατέγραψε 22 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ με την ανδρική ομάδα, όντας πλέον... μόνιμος στις αποστολές. «Παρέα» τον έκανε τις περισσότερες φορές ο Ανέστης Μύθου, ο άνθρωπος των φετινών ντέρμπι, καθώς σκόραρε και με τις τρεις ομάδες των Αθηνών, αλλά και σε κρίσιμα παιχνίδια όπως στη Βουλγαρία.

Ένα ακόμα παιδί που πρωταγωνίστησε σε επίπεδο Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ήταν ο Δημήτρης Μοναστηρλής. Μπορεί να μέτρησε μόλις μία συμμετοχή απέναντι στον Ατρόμητο, όμως ήταν η βραδιά του, καθώς απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας και έδωσε την πρόκριση.

Ξεχωριστή περίπτωση ο εξτρέμ Μαχαμαντού Μπάλντε (2007), ένας ακόμα παίκτης που βρέθηκε και πέρσι στο Ζάλτμπομελ με την πρώτη ομάδα, όμως το... check in του παραμένει με αστερίσκο, με την περίπτωση μεταγραφής να παραμένει «ανοιχτή».

Κοσίδης-Μπαταούλας το... αχώριστο δίδυμο

Είναι μαζί χρόνια, αχώριστοι. Γιώργος Κοσίδης και Δημήτρης Μπαταούλας, δίδυμο στο κέντρο της άμυνας από το 2018, όταν ο Μπαταούλας ήρθε από τον Ατρόμητο Πτολεμαΐδας, συναντώντας τον Γιώργο Κοσίδη, που ήταν «ασπρόμαυρος» από το 2014.

Έκτοτε ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ακόμα και πέρσι όταν ο Κοσίδης βρέθηκε αρκετές φορές στο δεξί άκρο της άμυνας. Η αγκαλιά τους.... η δύναμή τους και ο πανηγυρισμός τους. Αμφότεροι γεννημένοι το 2007, με τον μεν Κοσίδη να μετράει 27 συμμετοχές και δύο γκολ σε ΠΑΟΚ Β και Κ19, ενώ αντίστοιχα ο Μπαταούλας κατέγραψε 21 εμφανίσεις και 1662'.

Τα βασικά «γρανάζια» του ΠΑΟΚ Β, Νικολακούλης, Ντούνγκα, Σαρρής και Μπέρδος

Τέσσερις ακόμα παίκτες στην εν λόγω λίστα που κάνουν check in για Ζάλτμπομελ. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα Βασίλη Νικολακούλη (2005), αναμένεται να πλαισιώσει τους Παβλένκα, Τσιφτσή και Μοναστηρλή στα γκολποστ. Ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β με 16 συνολικά συμμετοχές.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Έντι Ντούνγκα, γεννημένος το 2007 με Αλβανικές ρίζες και παλαιότερα εξτρέμ, πλέον μπακ. 29 συμμετοχές και δύο τέρματα με ΠΑΟΚ Β και Κ19, ενώ βρέθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας στο Βίγκο της Ισπανίας.

Γιάννης Σαρρής, το prospect από τη Μόντενα (2007), που έφτασε τον Γενάρη από την Ιταλία και όπως δήλωσε στο SDNA είναι πανέτοιμος για την πρώτη ομάδα. 12 συμμετοχές με το... καλημέρα και βασικός στα χαφ της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου. Last but not least, ο αρχηγός της Εθνικής Νέων, Δημήτρης Μπέρδος, γεννημένος το 2008. Αγωνίζεται στα «φτερά» της επίθεσης, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε τρεις ομάδες του ΠΑΟΚ ταυτόχρονα, με συνολικά 19 συμμετοχές και 3 ασίστ.