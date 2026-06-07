Aνανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Βουλκίδης

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή κεντρικό Θοδωρή Βουλκίδη.

Η ανακοίνωση των «Πρασίνων»: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Θοδωρή Βουλκίδη για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής κεντρικός παραμένει στο «τριφύλλι» καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Θοδωρής Βουλκίδης ανέφερε τα εξής: «Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που η οικογένεια του Παναθηναϊκού έδειξε ακόμη μια χρονιά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Αυτό μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για την συνέχεια. Έκλεισε μια χρονιά πολύ θετικά, θα έλεγε κανείς, αλλά διψάμε για ακόμη περισσότερα που θα έρθουν. Δεν θέλω να πω πολλά, περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά σε αυτόν τον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία»».