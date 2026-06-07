Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για Μάτος-Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος» (pic)

Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια επέστρεψαν σε διαφορετικό ρόλο, αλλά με το ίδιο πάθος, όπως αναφέρει το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τη νέα αποστολή.

Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη των Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, σε ρόλο αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα.

Οι «ασπρόμαυροι» έστειλαν το μήνυμά τους ενόψει της επόμενης μέρας, τονίζοντας πως μπορεί οι ρόλοι να αλλάζουν, όμως το πάθος παραμένει το ίδιο.

Αναλυτικά το ασπρόμαυρο μήνυμα:

«Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος. Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!»