Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για Μάτος-Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος» (pic)

Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη των Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, σε ρόλο αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα.
Οι «ασπρόμαυροι» έστειλαν το μήνυμά τους ενόψει της επόμενης μέρας, τονίζοντας πως μπορεί οι ρόλοι να αλλάζουν, όμως το πάθος παραμένει το ίδιο.
Αναλυτικά το ασπρόμαυρο μήνυμα:
«Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος. Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!»
The mission remains the same.— PAOK FC (@PAOK_FC) June 7, 2026
Different roles. Same passion.
Andre and Leo are back together! #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tYzjiT2g4Q