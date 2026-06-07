Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Εύβοια: Συνηθισμένη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58, και είχε ένταση 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 13:02, περίπου στο ίδιο σημείο και είχε ένταση 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Παπαζάχος: Συνηθισμένη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την διπλή σεισμική δόνηση στην κεντρική Εύβοια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζάχος, η σεισμική δραστηριότητα είναι συνηθισμένη στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκαν οι σεισμοί.

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«Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

Για εκτεταμένες ζημιές από τους συνεχομένους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια έκανε λόγο στις πρώτες δηλώσεις του ο δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Μιλώντας στη ΕΡΤ, τόνισε ότι έχουν γίνει κατολισθήσεις και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί αλλά εκτεταμένες ζημιές. «Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα».

Πηγή: newsbomb.gr