Παναθηναϊκός: Φέρνει τον αναλυτή της Κοπεγχάγης στην Αθήνα ο Νίστρουπ

Μαζί με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό θα έρθει και ο αναλυτής της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της δανικής ιστοσελίδας Bold, ο Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν θα ακολουθήσει τον προπονητή στους «πράσινους», καθώς οι δυο τους συνεργάζονται για πάνω από τρία χρόνια.
Ήδη ο Νίστρουπ θα έχει μαζί του στον Παναθηναϊκό τον άμεσο συνεργάτη του, Στέφαν Μάντσεν. Ο Πέντερσεν είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με την Κοπεγχάγη τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ εργαζόταν στην ομάδα από το 2021.
FC Københavns analytiker gennem fem år, Nicklas Rüsz Skousgaard Pedersen, forlader klubben. Han fortsætter karrieren i Panathinaikos, hvor han bliver genforenet med Jacob Neestrup og Stefan Madsen. #fcklive https://t.co/kWhbqkRLns— Daniel Nøjsen Fallah (@danielnojsen) June 7, 2026