Παναθηναϊκός: Φέρνει τον αναλυτή της Κοπεγχάγης στην Αθήνα ο Νίστρουπ

Στο τιμ του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό θα είναι και ο μέχρι πρότινος αναλυτής της Κοπεγχάγης.

Μαζί με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό θα έρθει και ο αναλυτής της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της δανικής ιστοσελίδας Bold, ο Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν θα ακολουθήσει τον προπονητή στους «πράσινους», καθώς οι δυο τους συνεργάζονται για πάνω από τρία χρόνια.

Ήδη ο Νίστρουπ θα έχει μαζί του στον Παναθηναϊκό τον άμεσο συνεργάτη του, Στέφαν Μάντσεν. Ο Πέντερσεν είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με την Κοπεγχάγη τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ εργαζόταν στην ομάδα από το 2021.

