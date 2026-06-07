Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - 10 μετασεισμοί, κατολισθήσεις και υλικές ζημιές σε Προκόπι, Δαφνούσα

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ελλάδας, έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Κυριακής στη βόρεια Εύβοια.

Η πρώτη δόνηση που καταγράφηκε στις 12:58 ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ακολούθησε δύο λεπτά αργότερα, δηλαδή ακριβώς στη μία (13:00) το μεσημέρι ένας σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, κι ακολούθησε δύο λεπτά αργότερα (13:02) η πιο ισχυρή καταγεγραμμένη δόνηση, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Εκτεταμένες ζημιές-κατολισθήσεις σε Προκόπι, Δαφνούσα

Επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων ήταν το χωριό Προκόπι, στο οποίο καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτήρια, ενώ ίδια εικόνα καταγράφηκε και στην όμορη Δαφνούσα, όπου κατέπεσε ένα παλιό σπίτι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιοχής, έχουν γίνει πολλές κατολισθήσεις δημιουργώντας προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο του χωριού και των πέριξ περιοχών, ενώ όπως ενημέρωσε σχετικά μιλώντας στην ΕΡΤ, η περιοχή είχε δώσει και πάλι μεγάλο σεισμό (4,5R) πέρυσι τον Μάιο (19/5/2025), ενώ στις 6/3/2023 είχε δώσει 5,1R.

Την ίδια στιγμή, στη Λίμνη Ευβοίας χρειάστηκε η συνδρομή των τοπικών Αρχών για να απομακρυνθούν από το σπίτι τους που είχε υποστεί ζημιές, ηλικιωμένες γυναίκες. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους και έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί, στους δρόμους οι κάτοικοι

Από τα 5,2 Ρίχτερ κι έπειτα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους (σ.σ.: από 2,4R μέχρι 3,3R).

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, ενώ αναφορές για κούνημα καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Εύβοια, σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως τόνισε, το φαινόμενο εντάσσεται στο γνωστό σεισμικό πλαίσιο της περιοχής και δεν προκαλεί ανησυχία.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, εξήγησε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής δόνησης, ενώ διευκρίνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό της ακολουθίας. «Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή εκδηλώνονται συνήθως ομαδικά, εντός λίγων ωρών ή ημερών, αλλά τα μεγέθη παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα στην περιοχή. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς», τόνισε.

Δείτε βίντεο και εικόνες από τον σεισμό

Πηγή: newsbomb.gr