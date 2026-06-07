Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό η Κωνσταντινίδου

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.

Την ανανέωση της συνεργασίας με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Η πασαδόρος του «τριφυλλιού» ανανέωσε για άλλον ένα χρόνο το συμβόλαιο της με την «πράσινη» διοίκηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η αρχηγός της Εθνικής γυναικών συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι σε αυτόν τον Σύλλογο. Εύχομαι πάνω από όλα να έχουμε μια χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας και να φέρουμε νέες επιτυχίες στην ομάδα».