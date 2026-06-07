Παρελθόν από την Φενέρ ο αθλητικός διευθυντής Τσεμ Τσιριτσί

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Τσεμ Τσιριτσί, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.

O αθλητικός διευθυντής της Φενέρ Τσεμ Τσιριτσί ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την τουρκική ομάδα και ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.

Με δημόσια τοποθέτησή του στα social media, γνωστοποίησε πως η παρουσία του στην ομάδα ολοκληρώνεται μετά από μια απαιτητική σεζόν, στην οποία η Φενέρμπαχτσε έδωσε πολυάριθμες αγωνιστικές μάχες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η δημοσίευσή του:

“Η θητεία μου ως μάνατζερ στη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνεται σήμερα.

Το να βρίσκομαι στο πλευρό αυτής της ομάδας για περισσότερα από 70 παιχνίδια αυτή τη σεζόν σε κάθε γήπεδο, σε κάθε εκτός έδρας ταξίδι, σε κάθε στιγμή χαράς και κάθε δυσκολίας, υπηρετώντας αυτό το σήμα, υπήρξε για μένα μια απερίγραπτη πηγή υπερηφάνειας.

Προς τους μεγάλους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, προς τους παίκτες μας που πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο παρκέ, προς το προπονητικό μας επιτελείο, προς την διοικητική μας ομάδα που μετέτρεψε τη νύχτα σε μέρα, προς τη διοίκηση και τον πρόεδρο που μου έδωσαν την ευκαιρία να αναλάβω αυτή την ευθύνη, προς την οικογένεια της Rams Türkiye που πάντα στεκόταν δίπλα μου, και προς τον Φαρούκ Μπουλμπούλ,εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη.

Ξανά χαρήκαμε μαζί, λυπηθήκαμε μαζί, αντισταθήκαμε μαζί.

Αν κάναμε λάθη, συγχωρέστε μας, η πρόθεσή μας, η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας ήταν πάντα για τη Φενέρμπαχτσε.

Αυτός ο σύλλογος, αυτοί οι φίλαθλοι, αυτό το πνεύμα δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι.

Εύχομαι η πορεία της Φενέρμπαχτσε να είναι φωτεινή, οι στόχοι της μεγάλοι και η πίστη της αμετακίνητη.

Η καρδιά μου θα είναι πάντα στο ίδιο μέρος:

Σε αυτό το σήμα, σε αυτά τα χρώματα, μέσα σε αυτό το πάθος.