To αντίο του Μάτος στην Βάσκο Ντα Γκάμα: «Φεύγω γεμάτος» (pic)

Ο Λέο Μάτος που ανακοινώθηκε και επίσημα ως ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε την προηγούμενή του ομάδα, Βάσκο Ντα Γκάμα, μέσα από ένα post στα social media.

Σε αυτό αναφέρει:

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής μου στη Βάσκο ντα Γκάμα.

Για έξι χρόνια βίωσα έντονα την καθημερινότητα αυτού του τεράστιου συλλόγου. Πρώτα στο γήπεδο, ως αθλητής, έζησα εμπειρίες που με έκαναν να καταλάβω ακόμα περισσότερο το μεγαλείο του συλλόγου και το ασύγκριτο πάθος των οπαδών του.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, έχτισα φιλίες που θα θυμάμαι για μια ζωή. Άλλωστε, στις πιο δύσκολες στιγμές αναδύονται οι πιο αληθινοί δεσμοί και οι πιο γνήσιες σχέσεις.

Ευχαριστώ όλους τους επαγγελματίες του συλλόγου για την καθημερινή αλληλεπίδραση, για την αφοσίωσή τους, τη δέσμευσή τους και το πάθος με το οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους για τη Βάσκο.

Εκφράζω επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους που έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο στη μετάβασή μου από την καριέρα μου ως αθλητής στον διοικητικό τομέα του ποδοσφαίρου.

Στον Πάουλο Μπρακς, την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου που πίστεψε στις δυνατότητές μου πέρα ​​από το γήπεδο. Τον Δεκέμβριο του 2022, έλαβα πρόσκληση να ενταχθώ στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Βάσκο, μια ευκαιρία που άνοιξε έναν νέο επαγγελματικό ορίζοντα, επιτρέποντάς μου να μάθω, να εξελιχθώ και να συμμετάσχω στενά στις διαδικασίες διοίκησης ενός σπουδαίου συλλόγου.

Στους Φελίπε και Πεντρίνιο, είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μου έδειξαν από την άφιξη της νέας διοίκησης τον Ιούνιο του 2024. Μετά την αποχώρηση της 777 Partners, πιστέψατε στη δουλειά μου και με κρατήσατε στον σύλλογο. Είμαι βέβαιος ότι ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου εξέλιξης και των ευκαιριών που βιώνω σήμερα οφείλονται επίσης στην εμπιστοσύνη που μου δείξατε.

Ήταν προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σας και να παρακολουθήσω στενά μια διοίκηση που διεξήχθη με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και, πάνω απ’ όλα, αγάπη για τη Βάσκο ντα Γκάμα.

Φεύγω με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, κουβαλώντας μαθήματα, φιλίες και αναμνήσεις που θα θυμάμαι για πάντα. Η Βάσκο θα είναι μέρος της ιστορίας μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ πολύ».