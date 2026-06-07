Επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡT: «Οι υπάλληλοι της οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ισονομίας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως απέστειλε επιστολή στην ΕΡΤ σχετικά με την μετάδοση του Game 2 στο T-Center.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή στην ΕΡΤ Α.Ε. σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου τελικού.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Κύριοι,

Με τις από 16.04.2024 και 01.07.2024 επιστολές μας, είχαμε επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή σας ως προς τη μεροληπτική μεταχείριση και «προστασία» της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός από τον δημοσιογράφο - σχολιαστή και τότε Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου, όποτε, και μεταξύ άλλων, είχε παραλείψει να καταδικάσει, κατά την 14.06.2024, τις έκνομες ενέργειες του ιδιοκτήτη της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Δ. Γιαννακόπουλου που λάμβαναν χώρα στο Ο.Α.Κ.Α. ενώπιον αυτού και των χιλιάδων παριστάμενων θεατών, ενώ, πριν από λίγους μήνες και δη κατά την 15.04.2024, είχε, επίσης, «κωφεύσει» επιδεικτικά στα εμετικά συνθήματα που έφταναν αναλλοίωτα στους δέκτες των τηλεθεατών κατά του προπονητή της ομάδας μας κ. Γεώργιου Μπαρτζώκα.

Δυστυχώς, η ίδια ακριβώς πρακτική επαναλήφθηκε από τον κ. Χατζηγεωργίου και κατά τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός.

Ενώ, λοιπόν, ολόκληρη η αθλητική κοινότητα, οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο, οι δημοσιογράφοι, οι παράγοντες των ομάδων και οι θεατές έγιναν μάρτυρες της εισβολής του Δ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, της επίθεσής του προς τους διαιτητές και της διακοπής του αγώνα που προκλήθηκε εξαιτίας των εν λόγω ενεργειών του, οι τηλεθεατές της ΕΡΤ Α.Ε. παρέμειναν, για ακόμη μία φορά, πλήρως ανενημέρωτοι (!). Τούτο δε συνέβη, καθώς, όπως έχει πράξει πλείστες φορές στο παρελθόν, ο δημοσιογράφος - σχολιαστής κ. Χατζηγεωργίου αποφάσισε να αποσιωπήσει πλήρως τα σοβαρότατα αυτά συμβάντα, παρά το γεγονός ότι ήδη μεταδίδονταν και αναπαράγονταν ευρέως από το σύνολο σχεδόν των αθλητικών ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών μέσων ενημέρωσης.

Κατόπιν τούτων, εύλογα γεννούνται τα ακόλουθα ερωτήματα, επί των οποίων αναμένουμε άμεσα την επίσημη έγγραφη απάντησή σας:

1. Για ποιον λόγο δεν προβλήθηκε η εισβολή του Δ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το περιστατικό με τους διαιτητές του αγώνα, όπως θα συνέβαινε εάν στη θέση του ιδιοκτήτη της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός βρισκόταν οιοσδήποτε τυχόν «απλός» φίλαθλος;

2. Για ποιον λόγο δεν έγινε καμία σχετική αναφορά από τον κ. Χατζηγεωργίου ή τους ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, ενώ υπήρξε διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές, με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές της ΕΡΤ Α.Ε. να μη λάβουν γνώση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν;

3. Για ποιον λόγο το σχετικό περιστατικό δεν προβλήθηκε, έστω, στο τέλος της μετάδοσης, ενώ την ίδια στιγμή προβαλλόταν ή αναφερόταν από όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα;

4. Ποιοι ήταν οι τεχνικά και δημοσιογραφικά υπεύθυνοι της μετάδοσης, καθώς και ποιοι φέρουν τη σχετική θεσμική ή νομική ευθύνη για την επιλογή μη προβολής του περιστατικού;

5. Πώς είναι δυνατόν ουδεμία από τις κάμερες που κάλυπταν τον αγώνα να μην κατέγραψε έστω και ένα πλάνο του περιστατικού;

6. Είναι αληθές ότι δόθηκε εντολή από στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε., δημοσιογραφικό ή διοικητικό, να μη μεταδοθεί το περιστατικό έως το τέλος της μετάδοσης; Εάν ναι, από ποιον δόθηκε η εντολή, με ποια ιδιότητα και με ποια αιτιολογία;

7. Για ποιον λόγο δεν προβλήθηκαν ζωντανά οι δηλώσεις του κ. Ν. Λεπενιώτη πριν από το ημίχρονο του αγώνα, ενώ είχε ζητηθεί η δήλωσή του να μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση και, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Τριανταφύλλου ότι δήθεν βρίσκεται σε ζωντανή μετάδοση;

8. Ποια είναι η θέση του Πρόεδρου της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παπαδόπουλου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου κ. Παπαβασιλείου και του Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος κ. Δάρρα ως προς τα παραπάνω; Είναι η κατάσταση αυτή αποδεκτή και συμβατή με την υποχρέωση της δημόσιας τηλεόρασης για πλήρη, αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών;

9. Είναι ενήμερη η πολιτική ηγεσία και ο αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος για την ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παύλος Μαρινάκης για όσα συνέβησαν; Θεωρεί ότι οι Έλληνες τηλεθεατές είχαν πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση κατά τον χθεσινή μετάδοση του αγώνα;

10. Θα αναζητηθούν οι υπεύθυνοι και θα αποδοθούν οι όποιες τυχόν προβλεπόμενες ευθύνες ή κυρώσεις για τα παραπάνω αναφερόμενα;

11. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΡΤ Α.Ε. ώστε να μη συνεχιστεί η αντίστοιχη πρακτική και στους επόμενους αγώνες;

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΡΤ Α.Ε., τα στελέχη, οι συνεργάτες, αλλά και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι αυτής οφείλουν τα τηρούν τις αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των ομάδων - μελών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ανεξαρτήτως τυχόν άλλων εξωαγωνιστικών παραγόντων. Αυτό απαιτούμε ως Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, χωρίς οιαδήποτε εξαίρεση.

Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός».