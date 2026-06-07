Σεισμός στην Εύβοια: Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ, μετά τους μεγάλους σεισμούς μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν σήμερα την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε γνωστό πώς κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, ενώ, 20 πυροσβεστικά με τα πληρώματά τους περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Να σημειωθεί, ότι μια ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: newsbomb.gr