Αποχαιρέτησε την Λε Μαν ο Χάτζινς

Ο Τρέβορ Χάτζινς, που αποτελεί έναν από τους μεταγραφικούς στόχους του ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε με μήνυμά του την Λε Μαν.

Ο Τρέβον Χάτζινς βρίσκεται ψηλά στην λίστα του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο 27χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λε Μαν και προχώρησε σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ευχαριστώντας όλα τα μέλη του συλλόγου και την πόλη, για όσα του προσέφεραν στην τριετή παρουσία του εκεί.

«Ευχαριστώ την ομάδα της Λε Μαν Σαρτ Μπάσκετ και την πόλη του Λε Μαν! Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν μόνο αγάπη! Ο Θεός με ευλόγησε πέρα ​​από κάθε μέτρο. Πρώτη εμπειρία στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο σύλλογο.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για να μου επιτρέψουν να αναπτυχθώ σε καλύτερο παίκτη και ηγέτη. Ευχαριστώ το προσωπικό και τους προπονητές που πίστεψαν σε εμένα και με εμπιστεύτηκαν. Ο Θεός να ευλογεί!» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.