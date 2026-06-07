Προγνωστικά Ελλάδα – Ιταλία: Με τα γκολ σε πρώτο πλάνο

Ώρα για... ματς.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση, με το παιχνίδι να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα προγνωστικά σήμερα.

Οι δύο ομάδες δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ 2026, γεγονός που τους δίνει τον χρόνο να δουλέψουν πάνω στο πλάνο τους και να προετοιμαστούν για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις τους στο Nations League.

Δείτε τα προγνωστικά Ελλάδα – Ιταλία!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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