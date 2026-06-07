Φρουροί κατέρριψαν drone στις φυλακές των Χανίων - Μετέφερε εργαλεία για απόδραση

Ένα drone το οποίο μετέφερε εργαλεία για απόδραση - όπως κόφτη, σκοινί, μαχαίρι πεταλούδας - κατέρριψαν υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων αργά το Σάββατο (6/6) στο κατάστημα κράτησης της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 6ης Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 19:10, όταν εντοπίστηκε από προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης Χανίων μεταφέροντας ύποπτο φορτίο.

«Η αντίδραση των στελεχών υπήρξε άμεση και απόλυτα συντονισμένη» ανέφερε η Ομοσπονδία.

Κατάφεραν να εξουδετερώσουν το drone, το οποίο κατέληξε στην ταράτσα του κτηρίου.

Μάλιστα, ένας Εξωτερικός Φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο.

Η παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση, ακινητοποίησαν τον κρατούμενο και περισυνέλεξαν με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε το drone.

Τι μετέφερε το drone

«Ο έλεγχος του περιεχομένου αποκάλυψε αντικείμενα που δεν αφήνουν περιθώρια

αμφιβολίας για τον σκοπό της αποστολής, μεταξύ των οποίων λάμες

σιδηροπρίονου, κόφτης συρμάτων, σκοινί αναρρίχησης, κλειδιά τύπου Άλεν,

καραμπίνερ, μαχαίρι τύπου πεταλούδας, κινητά τηλέφωνα με τον σχετικό

εξοπλισμό τους, ρούτερ, ασύρματα ακουστικά και κάρτες SIM» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Στη βάση αυτή, «η φύση των ευρημάτων καταδεικνύει ότι η έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και

των πολιτών».

Πηγή: cnn.gr