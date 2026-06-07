Ως εδώ: Οι ultras της Λάτσιο ξεκινούν αποχή από το Ολίμπικο!

Οι οργανωμένοι οπαδοί ανακοίνωσαν ότι δεν θα πάρουν διαρκείας για την επόμενη σεζόν, ούτε θα βρίσκονται στις εξέδρες του Ολίμπικο με εξαίρεση ένα παιχνίδι.

Στα άκρα φαίνεται ότι πάει η κόντρα των οργανωμένων οπαδών της Λάτσιο με την ιδιοκτησία και τον Κλαούντιο Λοτίτο. Με κοινή τους ανακοίνωση όλοι οι σύνδεσμοι ενημέρωσαν ότι ξεκινούν αποχή επ’ αόριστον από όλα τα εντός έδρας παιχνίδι της Λάτσιο και φυσικά δεν πρόκειται να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι θα ακολουθούν την ομάδα σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ θα σπάσουν την αποχή από τα εντός έδρας παιχνίδια μόνο για το ντέρμπι της αιώνιας πόλης με την Ρόμα.