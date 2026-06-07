“Ψάχνεται” για Σάριτς ο Ηρακλής

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Γηραιός ρίχνει ματιές για τον Βόσνιο μέσο της Αντάλιασπορ, Ντάριο Σάριτς.

Σε διαπραγματεύσεις με τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με δημοσίευση στο X του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, ο Ηρακλής και η Μπόλτον έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον χαφ της Αντάλιασπορ, ο οποίος παρότι Βόσνιος, γεννήθηκε, μεγάλωσε και έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ιταλία, επομένως είναι γνωστός στον Βάλτερ Ματσάρι.

O 29χρονος διεθνής Βόσνιος χαφ μετακόμισε πέρσι στην Αττάλεια μετά από αρκετά χρόνια σε Άσκολι, Παλέρμο και Τσεζένα, όμως ο υποβιβασμός του τουρκικού συλλόγου άνοιξε την πόρτα της εξόδου για τον έμπειρο χαφ που εξετάζει τον Ηρακλή ως επόμενο σταθμό της καριέρας του.