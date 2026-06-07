Η συγγνώμη του Γιουλ μετά τον αποκλεισμό: «Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε» (pic)

Μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από τα play-offs της ACB, ο Σέρχιο Γιουλ απολογήθηκε στους φιλάθλους της «Βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα-σοκ και μαζί τον αποκλεισμό από την Τενερίφη στα play-offs της ACB. Έτσι, μετά από 18 χρόνια θα μείνει εκτός των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Μάλιστα, σημειώνεται πως τότε την είχε πετάξει έξω ο νυν προπονητής της, Σέρτζιο Σκαριόλο, με την Μάλαγα.

Μετά το φινάλε της σεζόν, ο Σέρχιο Γιουλ βγήκε μπροστά και απολογήθηκε στους οπαδούς, ενώ έδωσε και τα εύσημα στην Τενερίφη για το μεγάλο της κατόρθωμα.

«Συγχαρητήρια στην Τενερίφη για την πρόκριση στα ημιτελικά, πολύ άξια. Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους φιλάθλους. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των απαιτήσεων και της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση αυτού του εμβλήματος. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς! Ζήτω η Μαδρίτη για πάντα!» έγραψε στο Χ.