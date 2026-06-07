Προεδρικές εκλογές Ρεάλ Μαδρίτης: Ξεκάθαρο προβάδισμα δίνουν τα exit-polls!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μοιάζει το ξεκάθαρο φαβορί για την επανεκλογή του σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις.

Ξεκάθαρο προβάδισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ δείχνουν τα exit-polls στις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ισχυρός άνδρας της βασίλισσας που αυτή τη φορά είχε έναν ισχυρό αντίπαλο στο πρόσωπο του Ενρίκε Ρικέλμε φαίνεται πως σε όλα τα exit-polls συγκεντρώνει πάνω από το 60% των προτιμήσεων και μοιάζει πως δύσκολα θα χάσει την επανεκλογή του.

Οι κάλπες κλείνουν στις 8 το βράδυ και παρά την χαμηλή προσέλευση μέχρι το μεσημέρι (περίπου 12.500 μέλη είχαν ψηφίσει μέχρι τις 13:00, δηλαδή περίπου το 16%, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου), η τάση που υπάρχει δείχνει ξεκάθαρο φαβορί, αφού ο Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται πως έπεισε τα μέλη της βασίλισσας ότι αξίζει μία ακόμα θητεία.