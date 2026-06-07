Thessaloniki Grand Slam 2026: Τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τους τίτλους σε γυναίκες και άνδρες

Οι τελικοί του Thessaloniki Grand Slam 2026 έχουν πλέον διαμορφωθεί, με τα κορυφαία ζευγάρια της διοργάνωσης να ετοιμάζονται για τη μάχη του τίτλου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στις γυναίκες, οι Διονυσία Μάτιου και Πέρσα Σακελλαρίδη θα αντιμετωπίσουν τις Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη, ενώ στους άνδρες οι Θοδωρής Παπαδημητρίου και Παναγιώτης Ιωαννίδης θα κοντραριστούν με τους Σταύρο Ντάλλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου για την κορυφή της διοργάνωσης.

Παπαδημητρίου, Ιωαννίδης εναντίον Ντάλλα, Χατζηνικολάου για το χρυσό μετάλλιο

Ο Θοδωρής Παπαδημητρίου με τον Παναγιώτη Ιωαννίδη εναντίον του Σταύρου Ντάλλα και του Δημήτρη Χατζηνικολάου θα αναμετρηθούν στον τελικό του Thessaloniki Grand Slam 2026 στην πλατεία Αριστοτέλους (7/6, 20.50 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).

Στον πρώτο ημιτελικό το πρωί της Κυριακής, οι Παπαδημητρίου, Ιωαννίδη μετά από μία ώρα αγώνα ξεπέρασαν το εμπόδιο του Δημήτρη Νιώπα και του Γιώργου Τερζόγλου με 2-1 (19-21, 21-12, 15-11) σετ.

Στον δεύτερο ημιτελικό οι πρωταθλητές Ελλάδα επιβλήθηκαν του Βαγγέλη Σιδέρη και του Κώστα Βένιου με 2-0 (21-13, 21-17) σετ.

Ο τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 7/6 στις 20.50 από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-1 (14-21, 21-18, 15-09)

Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 0-2 (17-21, 20-22)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-16, 21-10)

Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (17-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-18)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης 2-0 (21-14, 21-17)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (20-22, 22-24)

Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-19)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (19-21, 15-21)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-0 (21-13, 21-17)

ΤΕΛΙΚΟΣ

7/6, 20.50 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου

Σακελλαρίδη, Μάτιου εναντίον Αλεξόγλου, Πασχαλάκη στον τελικό των γυναικών

Η Διονυσία Μάτιου με την Πέρσα Σακελλαρίδη προκρίθηκαν στον τελικό του Thessaloniki Grand Slam 2026 και θα αντιμετωπίσουν την Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη.

Μάτιου και Σακελλαρίδη που είναι στο Νο1 του ταμπλό νίκησαν στον πρώτο ημιτελικό το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Αριστοτέλους την Ιφιγένεια Σαμπάτη και την Ιωάννα Παρισάκη με 2-1 (21-18, 13-21, 15-13).

Για την Πέρσα Σακελλαρίδη είναι ο πρώτος τελικός Masters που προκρίνεται, ενώ η Διονυσία Μάτιου είχε κατακτήσει τον τίτλο στην πλατεία Αριστοτέλους το 2023 με συμπαίκτρια την Λίζα Τριανταφυλλίδη.

Η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη επικράτησαν στον τελικό της Δήμητρας Μαναβή και της Όλγας Στράντζαλη με 2-1 (21-17, 18-21, 15-11). Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό στο Thessaloniki Grand Slam για το νεαρό δίδυμο.

Ο τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 7/6 στις 20.00 από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-1 (15-21, 21-16, 15-09)

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (21-09, 14-21, 15-10)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 2-0 (21-14, 21-15)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν 2-0 (21-15, 21-09)

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (16-21, 21-13, 13-15)

Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (11-21, 11-21)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 0-2 (15-21, 16-21)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-0 (21-18, 21-18)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (08-21, 12-21)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

7/6, 10.00: Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 2-1 (21-18, 13-21, 15-13)

7/6, 11.00: Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 1-2 (17-21, 21-18, 11-15)

ΤΕΛΙΚΟΣ