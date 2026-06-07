Λόβρεν: «Αν ο Σλοτ έφευγε νωρίτερα, ο Σαλάχ θα έμενε στη Λίβερπουλ»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν προκάλεσε αντιδράσεις στους φίλους της Λίβερπουλ, υποστηρίζοντας ότι η σχέση του Σαλάχ με τον Σλοτ ήταν ο βασικός λόγος πίσω από την αποχώρησή του από το Άνφιλντ.

Ο Κροάτης αμυντικός, στενός φίλος του Αιγύπτιου σταρ, δήλωσε πως Σλοτ και Σαλάχ «δεν είχαν καμία επαφή» και πως η μεταξύ τους σχέση δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνη που είχε ο Σαλάχ με τον Κλοπ.

«Αν με ρωτάτε, 100% θα έμενε ο Σαλάχ αν είχε φύγει νωρίτερα ο Σλοτ. Πιστέψτε με, θα ήταν ακόμα εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λόβρεν.

Ο Σαλάχ είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του να φύγει από τη Λίβερπουλ ήδη από τον Μάρτιο, ενώ η διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνση του Σλοτ στα τέλη Μαΐου, όταν πλέον η απόφαση του Αιγύπτιου επιθετικού είχε οριστικοποιηθεί