Λόβρεν: «Πιθανότατα θα μείνω ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ»

Όσα δήλωσε ο Ντέγιαν Λόβρεν σε μέσο της Αιγύπτου με αφορμή τον Μο Σαλάχ - Οι αναφορές του στον ΠΑΟΚ.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν μίλησε για την σεζόν που έκανε στον ΠΑΟΚ και το πως αυτή ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα αναφορά έκανε και στο μέλλον του, δηλώνοντας πως κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ελεύθερος.

Όσα είπε:

Πώς ήταν η σεζόν σου με τον ΠΑΟΚ;

«Δεν ήταν κακή σεζόν, αλλά δεν ήταν ούτε καλή. Οπότε βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισό της σεζόν, μέχρι περίπου τον Δεκέμβριο και όλα ήταν καλά. Πρώτη ή δεύτερη θέση, πάντα στην κορυφή. Αλλά μετά, το τελευταίο μέρος της δεύτερης σεζόν ήταν ουσιαστικά πτωτικό.

Όπως γνωρίζετε, το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μερικές φορές δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για τραυματισμούς, δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για κάποιες τραγωδίες, επειδή έχουμε βιώσει κάποιες με οπαδούς μας που πέθαναν και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήταν εύκολη χρονιά στο τέλος, λόγω των τελευταίων τεσσάρων ή πέντε μηνών».

Θα μείνεις στον ΠΑΟΚ;

«Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει».