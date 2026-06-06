Ο Έλληνας που παίρνει μαζί του και στη Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα

Ο Έλληνας συνεργάτης του Μάρκο Σίλβα -και στη Φούλαμ- Αντώνης Λεμονάκης, αναμένεται να ακολουθήσει τον Πορτογάλο προπονητή στην Μπενφίκα, όπως αναφέρει σήμερα (5/6) η πορτογαλική εφημερίδα A’Bola.

«Ο Έλληνας βοηθός προπονητή Αντώνης Λεμονάκης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ούτε η πιθανότητα να συνεχίσει ο Ρικάρντο Ρότσα, από την ομάδα του Μουρίνιο αλλά τον οποίο συνέστησε η Μπενφίκα», σημειώνεται.

Ο 51χρονος Αντώνης Λεμονάκης, αναλυτής «δεξί χέρι» του Μάρκο Σίλβα, που είχε επιλέξει όταν συνεργάστηκαν στον Ολυμπιακό την περίοδο 2015/16 και έκτοτε τον έχει δίπλα του σε Χαλ, Γουότφορντ, Έβερτον και την Φούλαμ.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο βοηθός προπονητή Γκονσάλο Σάντος και ο γυμναστής Γκονσάλο Πέδρο θα ταξιδέψουν επίσης με τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος θα έχει επίσης τον προπονητή τερματοφυλάκων Φερνάντο Φερέιρα και τον γυμναστή Μπρούνο Μέντες.

Να σημειωθεί ότι θεωρείται δεδομένη η άφιξη του Μάρκο Σίλβα στη Μπενφίκα, είτε ο Ζοσέ Μουρίνιο πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης είτε όχι, αλλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί επίσημα.

Η παρουσίαση του Μάρκο Σίλβα δεν θα γίνει ποτέ πριν από τις εκλογές της Κυριακής στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά πιθανώς όχι τις πρώτες ημέρες.