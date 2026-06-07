Το Νο2 του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής - Ο ρόλος-κλειδί στη δράση της συμμορίας

Δύο πρόσωπα είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής.

Κατά πληροφορίες, η Νο2 της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να αξιοποιούσε τη θέση και το δίκτυο επαφών του για τη διευθέτηση υποθέσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για το πρόσωπο που έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του κυκλώματος.

Η ίδια μαζί με το έτερο αρχηγικό μέλος είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο άτομα, τα οποία φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική, να αξιοποιούσαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν, κατά περίπτωση, το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων. Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν ειδικότερους ρόλους, ανάλογα με την αρμοδιότητα, τη θέση ή τη δυνατότητα επιρροής τους σε υπηρεσιακές διαδικασίες.

Οι ρόλοι των μελών της συμμορίας στις πολεοδομίες

Βάσει της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, ως εξής:

Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αξιοποίησης καταγγελιών σχετικά με επίμεμπτες ενέργειες υπαλλήλων σε υπηρεσίες πολεοδομικού αντικειμένου της Αττικής και εξελίχθηκε με τη χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, καθώς και με τη συνδυαστική αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων, ψηφιακών δεδομένων και λοιπού προανακριτικού υλικού.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών. Εκμεταλλευόμενα τη θέση ή την ιδιότητά τους, παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας ή λαμβάνοντας χρηματικά ποσά για:

Την παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών.

Την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Τη μείωση επιβληθέντων προστίμων.

Την έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων.

Τη διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων.

Τη γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ήταν η λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης. Ειδικότερα, απέφευγαν την ευθεία αναφορά σε χρηματικά ποσά κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ για τα χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά».

Παράλληλα, για τον καθορισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διά ζώσης συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο αυτόφωρης πράξης δωροληψίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ένα από τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκε να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ακολούθησε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, η σύλληψη των εμπλεκομένων και η διενέργεια ερευνών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Πηγή: iefimerida.gr