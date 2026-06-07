Σεισμός στην Εύβοια: Κλειστά τα σχολεία στο Προκόπι - Κανονικά οι Πανελλήνιες

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη Δευτέρα (8/6) στο Προκόπι Ευβοίας, λόγω των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που ταρακούνησαν την περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ότι τα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής «δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά και είναι ασφαλή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων».

Μέχρι στιγμής οι τρεις σεισμοί έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε σπίτια.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Πηγή: cnn.gr