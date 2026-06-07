Εικόνες καταστροφής από τους τρεις σεισμούς στην Εύβοια - Συνεχίζονται οι καταγραφές ζημιών

Τα χειρότερα φαίνεται ότι αποτράπηκαν από τους τρεις διαδοχικούς σεισμούς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, καθώς η σεισμική ακολουθία που κορυφώθηκε με τα 5.2 ρίχτερ προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε σπίτια, κτήρια και καταστήματα.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η τύχη φαίνεται πως ήταν με το μέρος των κατοίκων, αφού από η κατάρρευση τοίχων θα μπορούσε να είχε στοιχίσει και ανθρώπινες ζωές.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικήσιμα σπίτια, με μεγάλες ρωγμές και σε μία περίπτωση ολόκληρος πέτρινος τοίχος κατέρρευσε. Στο συγκεκριμένο σπίτι κατοικούν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως.

Για αρκετή ώρα επικράτησε πανικός στους κατοίκους σε Προκόπι και Δαφνούσα, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος, ουρλιάζοντας για να σωθεί. Πέρα από ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι δεν υπήρξαν άλλες απώλειες. Μάλιστα στην εκκλησία γινόταν βάφτιση με αρκετό κόσμο να είναι συγκεντρωμένος εντός του ναού, αλλά και στον προαύλιο χώρο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτης στο CNN Greece, δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα. Αύριο, Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος των κτηρίων από κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)».

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι καθώς η σεισμική ακολουθία ήταν παρατεταμένη, ωστόσο δήλωσε πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Ήδη έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, με μεγάλες ρωγμές σε κατοικίες και κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από φερτά υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στα επόμενο διάστημα καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Η Δαφνούλα, ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του Καντηλιού, έχει περίπου 25 μόνιμους κατοίκους και μεγάλο αριθμό παλαιών πέτρινων κατοικιών. Από την πρώτη αυτοψία, ζημιές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 3-4 κτήρια, με την εκτίμηση ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

Ζημιές και στην περιοχή των Κουρκουλών Ευβοίας

Αναστατωμένη παραμένει η τοπική κοινότητα Κουρκουλών μετά τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που «χτύπησαν» την Εύβοια. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Βασίλης Χριστοδούλου, περιέγραψε στην ΕΡΤ έναν πολύ έντονο σεισμό, με δύο ισχυρές δονήσεις και μετασεισμούς σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταγραφεί μικροζημιές σε σπίτια, κυρίως ρωγμές και φθορές, ωστόσο η εικόνα δεν είναι ακόμη πλήρης, καθώς η καταγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρά την αναστάτωση, δεν υπάρχουν τραυματισμοί ούτε αναφορές για άτομα που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Οι Κουρκουλοί, ένα χωριό περίπου 200 κατοίκων, βρίσκονται σε απόσταση 18-20 χιλιομέτρων από το Προκόπι, κοντά στο επίκεντρο. Οι κάτοικοι έχουν βγει σε υπαίθριους χώρους, ενώ επικρατεί ανησυχία, όπως σημειώνει ο πρόεδρος.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με Πυροσβεστική, αντιδημάρχους και άλλους προέδρους κοινοτήτων, με την εικόνα να παραμένει ρευστή καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται. Παράλληλα, οι κάτοικοι ενημερώνονται να αποφεύγουν σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Καραστάθης: Παρακολουθούμε τη σεισμική ακολουθία

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμονή προκειμένου να φανεί ποιες ρηξιγενείς ζώνες ενεργοποιήθηκαν: «Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να διαμορφώνεται η μετασεισμική ακολουθία, η οποία θα μας υποδείξει τις ρηξιγενείς ζώνες που ενεργοποιήθηκαν. Έχουμε μία σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος, 4,8, 4,3 και 5,2. Είναι η περιοχή στο Προκόπι αλλά δεν είναι στην ίδια επικεντρική περιοχή που ήταν οι σεισμοί του 2025 τον Μάιο», δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Καραστάθης.

Και συνέχισε: «Είναι πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο, κάτι το οποίο φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης, ότι ακολουθούν τα ρήγματα που είναι παράλληλα με τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου. Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία ότι διατάσσεται και αυτή κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το τι συζητάμε και να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτά τα δεδομένα ακόμα δεν τα έχουμε σίγουρα», κατέληξε.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Πηγή: cnn.gr