Ντουπλάντις: «Παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει»

Η κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις στο επί κοντώ σταμάτησε στη Στοκχόλμη, καθώς ο Σουηδός αστέρας του αγωνίσματος γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από σχεδόν τρία χρόνια, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στη δεύτερη θέση του Diamond League που διεξήχθη μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Ο Σουηδός πρωταθλητής, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με το εντυπωσιακό 6,31 μ. και 15 συνολικά βελτιώσεις της κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών, κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Νικητής αναδείχθηκε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής στο Τόκιο το 2025.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντουπλάντις εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος και απευθύνθηκε στους φιλάθλους, λέγοντας: «Δυσκολεύομαι λίγο να βρω τα λόγια αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους ήρθαν εδώ. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας για μένα και δεν θέλω να χάσω. Ταυτόχρονα, παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Δεν μπορώ να θυμώσω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους ήρθατε εδώ, αλλά δεν ξέρω, παντρεύομαι και ελπίζω όλοι να περάσετε ένα καλό βράδυ και Σαββατοκύριακο».

Παρά το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο στάδιο τον αποθέωσαν με ένα θερμό χειροκρότημα, δείχνοντας τη στήριξή τους και αναγνωρίζοντας όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια στο άθλημα.