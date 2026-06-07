Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος ο οποίος μετέφερε 110 κιλά κάνναβης

Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας πιάστηκε 43χρονος Τούρκος ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τούρκο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια, που περιείχε μέσα τα ναρκωτικά, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: newsit.gr