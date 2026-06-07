Τέλος στο αήττητο σερί του Ντουπλάντις - Ο Μάρσαλ τον άφησε δεύτερο στη Στοκχόλμη (vids)

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις δεν βρέθηκε στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση στο Diamond League της Στοκχόλμης, με αποτέλεσμα να δει το εντυπωσιακό σερί νικών του να σταματά έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια.

Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν του επί κοντώ, που έχει φτάσει το εντυπωσιακό 6,31 μ. και έχει καταρρίψει 15 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Με καλύτερο άλμα στα 5,80 μ., ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος εξασφάλισε τη νίκη περνώντας τα 5,90 μ.

Ο Ντουπλάντις επέλεξε να παραλείψει το ύψος των 5,90 μ., όπως συνηθίζει, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,00 μ. στις δύο πρώτες προσπάθειές του.

Ρισκάροντας, μετέφερε την τελευταία του προσπάθεια στα 6,05 μ., χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός που χάρισε τη νίκη στον Μάρσαλ.

Η τελευταία φορά που ο Σουηδός είχε ηττηθεί ήταν στις 21 Ιουλίου 2023, στο Diamond League του Μονακό. Από τότε είχε δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σερί 40 συνεχόμενων νικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος φέτος έχει ανεβάσει σημαντικά το επίπεδό του και διαθέτει ατομικό ρεκόρ στα 6,17 μ., δεν συμμετείχε στον αγώνα της Σουηδίας.