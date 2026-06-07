Ατιμωρησία και ανοχή σε χυδαιότητες οδηγούν τον θύτη να το παίζει θύμα

Ο Ολυμπιακός για πολλοστή φορά θυματοποιείται, ενώ όλη η Ελλάδα είδε έναν προπονητή να βρίζει χυδαία το σύνολο των οπαδών και ξεχωριστά έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης δεν χρησιμοποίησε ούτε μία υβριστική λέξη.

Είναι καιρός να αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ξεκάθαρα έχει επιλέξει το δρόμο του οπαδισμού, η προπονητική είναι το χόμπι του. Όμως δεν μπορεί τη μία να κάνει ανάλυση περί τάξεων, λαϊκών στρωμάτων και αριστοκρατίας, αλλά από την άλλη να χαρακτηρίζει «αγράμματους» τους… αριστοκράτες.

Είναι ξεκάθαρο πως ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» έχει χάσει εντελώς την όποια ψυχραιμία του. Από τη μία ένα φτιαχτό πρόσωπο που του δημιουργούν τα Media, από την άλλη η πραγματικότητα που καταστρέφει τα πάντα. Πάντα φταίνε οι άλλοι, ποτέ εκείνος. Αν και ο κοινός παρονομαστής κάθε ανάλογου σκηνικού, είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Άκουσε κάποιον Παναθηναϊκό να τον βρίζει στο Ντουμπάι. Δεν κρατήθηκε στο T-Center γιατί τον έβριζαν. Η αντίδρασή του θύμισε άνθρωπο της νύχτας που πηγαίνει να εισπράξει σε μαγαζί που «πουλά» προστασία και δεν βρήκε χρήματα. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να μένει διαρκώς ατιμώρητη.

Κι επειδή πάντα πρέπει να γίνονται συγκρίσεις, οι «εκρήξεις» του Δημήτρη Γιαννακόπουλο μπορεί ο καθένας εύκολα να βρει τι τιμωρίες έχουν επιφέρει. Εντός κι εκτός συνόρων. Αυτές του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως;

Ο Γιαννακόπουλος θα τιμωρηθεί γιατί έκανε κάτι που είναι παράβαση του νόμου. Σωστά! Ο Μπαρτζώκας δηλαδή θα είναι κανονικά στον πάγκο αύριο και την Τετάρτη ενώ με τη συμπεριφορά του υποκινεί καταστάσεις σε μια ήδη έκρυθμη ατμόσφαιρα; Χειρονομίες στην εξέδρα «θα τα πούμε μετά» εν ώρα αγώνα, χυδαίες ύβρεις στα αποδυτήρια αμέσως μετά τη λήξη, ντροπιαστικές αναφορές για «αγράμματα μουν…». Όλα on camera. Για να δούμε τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή…

Στην EuroLeague ανέβηκε σε κάγκελα, έβριζε οπαδούς, έβρισε γυναίκα. Χρηματικό πρόστιμο. Κινήθηκε απειλητικά κατά διαιτητή, τον συγκρατούσαν και δεν τιμωρήθηκε. Αποκορύφωμα αυτό το σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο ακούγεται να βρίζει χυδαία το σύνολο των οπαδών του Παναθηναϊκού και πάλι. Να χρησιμοποιεί τη λέξη «αγράμματοι» για τόσες χιλιάδες ανθρώπους που ήταν στο γήπεδο.

Είναι ο ίδιος κόουτς που φιλά και αγκαλιάζεται αδερφικά, με τηλεοπτικό οπαδό που φωνάζει «γ….ω τον Σλούκα» για να τον κάνει να τον προσέξει. Σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκονται αυτά τα γράμματα, για να πάνε και οι «αγράμματοι» Παναθηναϊκοί αν είναι.