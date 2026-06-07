Τέλος από τον Βόλο ο Χουάνπι - Συνεχίζει στην Κόστα Ρίκα

Έπειτα από, σχεδόν, 1,5 χρόνο παρουσίας στο ρόστερ του Βόλου, ο Χουάνπι Ανόρ αποτελεί παρελθόν από τους Θεσσαλούς.

Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός από τη Βενεζουέλα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόστα Ρίκα με τη φανέλα της Αλαχουελένσε.



Ο Χουάνπι, μετακόμισε τον Φλεβάρη του 2025 στο Πανθεσσαλικό, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Καράκας. Πραγματοποίησε 46 συμμετοχές πετυχαίνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ στο διάστημα αυτό.

Τον γεννημένο στο Καράκας μεσοεπιθετικό πρώτη φορά είχαμε δει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναιτωλικού, όταν και είχε αγωνιστεί για τον «Τίτορμο» από τον Ιανουάριο του 2023 ως τον Ιούνιο του 2024, με τρία γκολ κι έξι ασίστ σε 42 εμφανίσεις.

«Η Λίγκα Ντεπορτίβα Αλαχουελένσε ανακοινώνει την απόκτηση του Βενεζουελάνου μεσοεπιθετικού Χουάν Πάμπλο (Χουάνπι) Ανόρ. Με περισσότερες από 280 επαγγελματικές εμφανίσεις και εμπειρία από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, ο 28 φορές διεθνής και με δύο συμμετοχές σε τουρνουά Copa America, θα συνεισφέρει στην ομάδα με το ταλέντο, τη δουλειά και τη διεθνή εμπειρία του. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε διετές συμβόλαιο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου από την Κόστα Ρίκα.