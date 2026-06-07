Λέικερς: Ψηλά στην λίστα των σέντερ ο Ρόμπινσον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ψάχνουν στην αγορά για σέντερ και έχουν ξεχωρίσει τον Μίτσελ Ρόμπινσον των Νιου Γιορκ Νικς.

Η σεζόν για τους Λος Άντζελες Λέικερς έχει ολοκληρωθεί και ο οργανισμός έχει στρέψει την προσοχή του στη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν πολλά ζητήματα, όπως το μέλλον των Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς μεταξύ άλλων. Ένα από τα κύρια θέματα είναι και αυτό του σέντερ.

Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θέλει να βρει ένα «5» που να κάνει την διαφορά και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον αστέρα των Νιου Γιορκ Νικς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Λέικερς μαζί με τους Σικάγο Μπουλς, Σάρλοτ Χόρνετς και Τορόντο Ράπτορς, ενδιαφέρονται έντονα για τον Μίτσελ Ρόμπινσον.

Το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τους Νικς (τέσσερα χρόνια, 60 εκατομμύρια δολάρια) και αναμένεται να έχει μία… καυτή off-season, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν την υπογραφή του. Θυμίζουμε πως τώρα αγωνίζεται στους τελικούς του ΝΒΑ απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με τραυματισμό στο δεξί χέρι του.